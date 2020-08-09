РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 9 авг. Глава подмосковного Красногорска Эльмира Хаймурзина поздравила строителей с профессиональным праздником и пожелала им здоровья и успехов в труде.

«Сегодня свой профессиональный праздник отмечают работники строительной отрасли. Наш округ растет и развивается. Весомый вклад в развитие социальной и инженерной инфраструктуры – школ, детских садов, поликлиник, дорог - вносят именно строители», - написала Хаймурзина в своем Instagram-аккаунте.

Она поблагодарила трудовые коллективы строительного комплекса за профессионализм и ответственность.

«Поздравляю работников и ветеранов отрасли, желаю крепкого здоровья и успехов в вашем созидательном труде. С праздником!» - заключила Хаймурзина.

День строителя в России отмечают во второе воскресенье августа. В этом году праздник выпал на 9 августа.