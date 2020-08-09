РИАМО - 9 авг. Столичные выпускники сдали последний единый государственный экзамен, он прошел в штатном режиме, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Уточняется, что расписание экзаменов составили так, чтобы позволить абитуриентам своевременно направить документы в вузы.

«На данный момент единственным в столице 400-балльником стал выпускник Бауманской инженерной школы № 1580 Дмитрий Савичев. Он сдавал экзамены по русскому языку, профильной математике, физике и информатике», — сказал руководитель регионального центра обработки информации Москвы, замдиректора Московского центра качества образования Андрей Постульгин.

По его словам, внештатных ситуаций в ходе проведения экзамена не возникло.

Основной период сдачи ЕГЭ проходил с 3 по 25 июля. Для тех, кто не смог по уважительной причине сдать экзамен в июле, организовали дополнительный период с 3 по 8 августа.

В этом году из-за пандемии коронавируса ЕГЭ проводился только для тех, кто планировал поступать в вузы. Для получения аттестата сдавать экзамены было не нужно.