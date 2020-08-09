РИАМО - 9 авг. В 75-ю годовщину начала Маньчжурской наступательной операции Музей Победы приглашает всех желающих посетить открытую площадку, где можно увидеть трофейную японскую технику и вооружение, говорится в сообщении пресс-службы музея.

«Это 105-миллиметровая полевая пушка «Тип 38», разработанная в 1904 году фирмой «Крупп» по заказу японской армии, 75-миллиметровые пушки «Тип 90», «Тип 94», «Тип 88», а также легкий танк «Тип 95 «Ха-го» и легкий штурмовой танк «Тип 4 «Ке-Ну», — перечисляется в сообщении.

Также посетители музея смогут увидеть плавающий танк «Тип 2 «Ка-Ми», средний танк «Тип 97 модификация «Шинхото» «Чи-Ха», легкий истребитель «Накадзима» Ки-43 «Хаябуса» и средний бомбардировщик Ки-48.

Многие образцы данной техники существуют в России в единственном экземпляре. Коллекция является второй в мире по числу подлинных экспонатов японской военной техники. Данные трофеи были найдены в ходе поисковых экспедиций на Курильских островах.

В 2009 году руководство музея совместно с представителями администрации Северо-Курильского района Сахалинской области организовало поисковую экспедицию на острова Шумшу и Парамушир. Специалисты-поисковики и сотрудники музея смогли найти уникальную технику. После реставрационных работ эти экспонаты заняли почетное место в составе экспозиции Музея Победы.

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