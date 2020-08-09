РИАМО - 9 авг. В Подмосковье за минувшие сутки скончался один пациент с подтвержденным коронавирусом, общее число смертей в регионе на данный момент составляет более 1,1 тысячи, сообщает оперштаб Московской области по ситуации с Covid-19.

За сутки на территории региона выявили 149 новых случаев заражения, выздоровели после лечения 176 человек. За все время областные врачи вылечили от коронавирусной инфекции 48 372 пациента.

«Всего на данный момент в Московской области выявлено 64 865 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 1123 человека», – уточняется в сообщении.

Все вопросы по коронавирусу можно задать специалистам горячей линии по телефону: 8 800 550-50-30. Кроме того, информацию можно узнать на сайте.

При появлении любых симптомов ОРВИ нужно сразу вызывать врача на дом.

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Текстовая трансляция

9 АВГУСТА

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье.

- 176 человек вылечились от коронавируса в Подмосковье за сутки. Всего свыше 48,3 тысячи заболевших уже вылечились в Московской области.

- Число выявленных новых случаев Covid‑19 в столице снизилось почти на 30%. За весь период пандемии в столице выявлено 247 534 случая инфицирования коронавирусом.

- За сутки в России выявлено 5 189 заболевших новой коронавирусной инфекцией. В Москве - 689 новый случай. В Подмосковье - 149.

- Еще 803 человека вылечились от коронавирусной инфекции в столице. Всего с начала пандемии в городе уже выздоровели свыше 189,6 тысячи человек.

- 12 пациентов с Covid‑19 умерли в Москве за сутки. Количество новых случаев Covid-19 с начала августа в мегаполисе уменьшилось на 66,3% по сравнению с первой неделей июня.