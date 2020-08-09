РИАМО - 9 авг. За прошедшие сутки в Подмосковье зафиксировали 149 случаев заражения коронавирусной инфекцией, общее число случаев инфицирования с начала пандемии превысило 64,8 тысячи, сообщает областной оперштаб по ситуации с коронавирусом.

За сутки в регионе 176 человек завершили лечение от коронавируса. Всего в Подмосковье врачи вылечили 48 372 пациента.

«Всего на данный момент в Московской области выявлено 64 865 случаев заболевания коронавирусной инфекцией», — говорится в сообщении.

В Подмосковье по вопросам коронавируса работает горячая линия: 8 (800) 550-50-30 и сайт https://covid.mz.mosreg.ru.

В регионе действует третий этап снятия карантинных ограничений. Работает ряд предприятий сферы услуг, например, парикмахерские, кафе и рестораны, гостиницы, санатории, пансионаты и дома отдыха. Масочный режим продолжает действовать в общественных местах и транспорте.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 887 536 случаев коронавируса.

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Текстовая трансляция

9 АВГУСТА

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье.

- 176 человек вылечились от коронавируса в Подмосковье за сутки. Всего свыше 48,3 тысячи заболевших уже вылечились в Московской области.

- Число выявленных новых случаев Covid‑19 в столице снизилось почти на 30%. За весь период пандемии в столице выявлено 247 534 случая инфицирования коронавирусом.

- За сутки в России выявлено 5 189 заболевших новой коронавирусной инфекцией. В Москве - 689 новый случай. В Подмосковье - 149.

- Еще 803 человека вылечились от коронавирусной инфекции в столице. Всего с начала пандемии в городе уже выздоровели свыше 189,6 тысячи человек.

- 12 пациентов с Covid‑19 умерли в Москве за сутки. Количество новых случаев Covid-19 с начала августа в мегаполисе уменьшилось на 66,3% по сравнению с первой неделей июня.