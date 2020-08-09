РИАМО - 9 авг. В центре столицы электробус сбил велосипедиста, которые ехал на запрещающий сигнал светофора, пострадавшего госпитализировали, сообщается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно»

«Сегодня в 13:30 на улице Покровка, 33 произошло ДТП — велосипедист пересекал дорогу на красный свет прямо перед движущимся электробусом №т25», — говорится в сообщении.

В результате дорожной аварии велосипедист получил травмы, его доставили в медучреждение. В электробусе пострадавших нет.

На данный момент все обстоятельства дорожной аварии выясняют сотрудники ГИБДД.

Велосипедистам напомнили о соблюдении правил дорожного движения, а также о том, что переходить дорогу можно только на зеленый сигнал светофора. Неправильное поведение на дороге может привести к печальным последствиям.

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