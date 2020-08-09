РИАМО - 9 авг. Военному клиническому госпиталю имени А.А. Вишневского в подмосковном Красногорске передали частицу мощей святого Лазаря IX века, говорится в сообщении пресс-службы общественной организации «Московские суворовцы».

Передачу иконы святого Лазаря с частицей мощей организовали представители благотворительного фонда святого мученика Вонифатия и общественной организации «Московские суворовцы» в рамках программы «Духовное укрепление российского воинства».

«Сегодня (в воскресенье - ред.) Русская православная церковь вспоминает одного из самых почитаемых святых — великомученика и целителя Пантелеймона. Очень символично, что именно в этот день прошла наша церемония», — отметила президент фонда Наталья Мезенцева.

Икона была изготовлена в России методом шелкографии, а частица мощей благодаря поддержке меценатов привезена из Франции — там в церкви Санта-Мария-Маджоре города Марселя хранятся мощи почитаемого святого.

Председатель общественной организации «Московские суворовцы» Дмитрий Нестеров пояснил, что программа «Духовное укрепление российского воинства» ориентирована на воспитанников кадетских училищ и корпусов, курсантов и военнослужащих частей и организаций Минобороны РФ, а также МВД, СК, ФСБ, МЧС, ФСИН и других силовых ведомств.