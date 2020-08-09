РИАМО - 9 авг. Эвакуаторы «Московского паркинга» с 1 января по 31 июля 2020 года устранили последствия 888 ДТП, из них последствия 17 аварий устранили новые легковые эвакуаторы, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

«В отличие от большегрузных аналогов, новые эвакуаторы более маневренные и приходят на помощь в самых узких и труднодоступных местах», — отмечается в материале.

Данные машины перемещают автомобили методом частичной погрузки, а для полноприводных или стоящих на ручном тормозе автомобилей используют специальные тележки.

Всего в столице в настоящий момент работают 679 обычных эвакуаторов, 192 грузовых эвакуатора и 17 легковых эвакуаторов.