РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 9 авг. В парке Талалихина в подмосковном Подольске тренерам, инструкторам и работникам учреждений физической культуры и спорта вручили благодарности главы округа в честь Дня физкультурника, передает корреспондент «РИАМО в Подольске».

В рамках Всероссийского дня физкультурника для жителей Подольска во всех учреждениях физической культуры и спорта в выходные проходят праздничные мероприятия. Большая спортивная программа прошла 8 августа в ФСК «Заречье» и на территории гимназии Подольских курсантов в микрорайоне Климовск. В воскресенье спортивный фестиваль открылся в парке культуры и отдыха имени Виктора Талалихина. В рамках программы зампредседателя комитета по физической культуре и спорту администрации округа Вячеслав Назаров отметил грамотами и благодарностями отличившихся горожан.

«Уважаемые жители, спортсмены, тренеры и все любители физической культуры и спорта! Рад всех вас поздравить с Днем физкультурника и пожелать здоровья, новых побед, успехов и всегда хорошего настроения. Подольск любит спорт, занимает лидирующее место по внедрению Всероссийского комплекса ГТО и по спортивно-массовой работе в Московской области. С праздником!» — сказал Назаров.

Благодарность главы городского округа вручили тренеру по хоккею спортивной школы олимпийского резерва «Витязь» Игорю Ронжину, замначальнику отдела по организации и проведению физкультурных и спортивных мероприятий УСЦ «Юность» Ольге Медковой, инструктору спортшколы олимпийского резерва «Витязь» Василию Гаврилову, тренеру-преподавателю по адаптивной физической культуре и спорту клуба инвалидов «Корсар-Спорт» Игорю Гнусочкину и другим. Также отметили выдающихся горожан, показавших хорошие результаты при сдаче нормативов ГТО.

В рамках торжественной части поприветствовал горожан и поздравил с праздником директор парка Талалихина Валерий Теличко. В ходе спортивного фестиваля будут проходить спортивные состязания и мастер-классы, сдача нормативов ГТО, культурно-развлекательная программа, волейбол на траве и множество других мероприятий.

Во вторую субботу августа в России отмечают День физкультурника. В этом году он выпал на 8 августа.