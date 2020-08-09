РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 9 авг. В городском округе Красногорск два педагога в скором времени смогут получить сертификаты на социальную ипотеку, сообщила глава муниципалитета Эльмира Хаймурзина.

«Два педагога из нашего округа - Серафима Малышева и Наталья Смолякова - получили право на получение социальной ипотеки. В ближайшее время им вручат соответствующие сертификаты», - написала Хаймурзина в своем Instagram-аккаунте.

Она пояснила, что по условиям программы стоимость квартиры оплачивается из бюджета региона, а специалист платит только проценты по кредиту.

По словам главы городского округа, воспользоваться такой возможностью могут молодые ученые, учителя, воспитатели и тренеры.

«Всего за время действия губернаторской программы собственными квадратными метрами обзавелись шесть красногорских специалистов», - заключила Хаймурзина.

В 2020 году сертификаты на социальную ипотеку выдадут 110 педагогам Подмосковья.