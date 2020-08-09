РИАМО - 9 авг. Председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов поздравил работников и ветеранов строительного комплекса региона с профессиональным праздником и пожелал им новых достижений, говорится в сообщении пресс-службы подмосковного парламента.

«Профессия строителя по праву считается особо почетной, поскольку строительный комплекс является одной из ключевых отраслей экономики», — сказал Брынцалов.

Он добавил, что для успешной работы в строительной отрасли на сегодняшний день работникам необходимы высокий профессионализм, ответственный подход к делу, надежность и качество работы.

По его словам, в регионе реализуются масштабные программы по развитию промышленной, энергетической, транспортной и социальной инфраструктуры, также активно ведется жилищное строительство.

Спикер регионального парламента отметил, что благодаря труду работников строительной отрасли миллионы людей получают комфортное жилье, имеют возможность обучать детей в благоустроенных школах, а также заниматься спортом в современных спорткомплексах.

«В этот праздничный день хочу пожелать всем строителям Подмосковья крепкого здоровья, благополучия и новых достижений в вашей работе!» — заключил Брынцалов.

День строителя в России отмечают во второе воскресенье августа. В этом году праздник выпал на 9 августа.