РИАМО - 9 авг. Еще 176 человек завершили курс лечение от коронавирусной инфекции и выписались в Подмосковье, сообщает оперативный штаб Московской области по ситуации с Covid-19.

Всех граждан выписали после получения отрицательных результатов исследования на коронавирус.

«Всего в Подмосковье врачи за период пандемии вылечили от коронавируса 48 372 заболевших», — говорится в сообщении.

В регионе работает горячая линия: 8-800-550-50-30 по вопросам коронавируса, также всю информацию можно узнать на сайте.

Жители регионы должны носить маски в общественных местах и в транспорте для предотвращения распространения коронавируса.

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Текстовая трансляция

9 АВГУСТА

- 176 человек вылечились от коронавируса в Подмосковье за сутки. Всего свыше 48,3 тысячи заболевших уже вылечились в Московской области.

- Число выявленных новых случаев Covid‑19 в столице снизилось почти на 30%. За весь период пандемии в столице выявлено 247 534 случая инфицирования коронавирусом.

- За сутки в России выявлено 5 189 заболевших новой коронавирусной инфекцией. В Москве - 689 новый случай. В Подмосковье - 149.

- Еще 803 человека вылечились от коронавирусной инфекции в столице. Всего с начала пандемии в городе уже выздоровели свыше 189,6 тысячи человек.

- 12 пациентов с Covid‑19 умерли в Москве за сутки. Количество новых случаев Covid-19 с начала августа в мегаполисе уменьшилось на 66,3% по сравнению с первой неделей июня.