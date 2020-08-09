РИАМО - 9 авг. Посетителей московских парков на предстоящей неделе ждут экскурсии, мастер-классы, викторины, выставки и другие бесплатные мероприятия, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«В понедельник, 10 августа, в экоцентре «Царская пасека» Измайловского парка открывается фотовыставка в честь 155-летнего юбилея Измайловской опытной пасеки. Фотовыставка продлится до 14 августа с 09:00 до 16:00», — говорится в сообщении.

Во вторник, 11 августа, на территория «Битцевского леса» на свежем воздухе будут читать сказки о природе для детей. Начало будет в 11:00.

В среду, 12 августа, природно-исторический парк «Москворецкий» приглашает посетителей стать участниками интерактивной викторины «Плоды и ягоды». Начало — в 14:00.

В четверг, 13 августа, в музее-заповеднике «Царицыно» пройдет квест «Бродя по аллеям». Участникам предстоит путешествовать по парку, фотографировать маршрутные точки, находить буквы и составлять из них загаданные слова. Квест начнется в 14:00.

В пятницу, 14 августа, завершить природную неделю поможет экскурсия по фаунистическому заказнику «Долгие пруды». Она начнется в 14:00 на дамбе между двух прудов, рядом с автобусной остановкой «Виноградово». Слушателям расскажут о живой природе парка, а также покажут редкие растения и птиц.