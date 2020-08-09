РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 9 авг. В подмосковных Котельниках у спортсменов в День физкультурника была возможность поиграть в настольный теннис и бадминтон, сообщил в своем Instagram-аккаунте глава городского округа Сергей Жигалкин.

В Котельниках провели фестиваль, приуроченный ко Дню физкультурника.

«В рамках мероприятия можно было померяться силами в настольном теннисе, бадминтоне, в настольном хоккее. С жителями обсудили развитие спорта в городе, это одно из приоритетных направлений нашей работы, о важности которой говорят губернатор Московской области Андрей Воробьев и наш президент Российской Федерации Владимир Путин», - написал Жигалкин в своем Instagram-аккаунте.

Во вторую субботу августа в России отмечают День физкультурника. В этом году он выпал на 8 августа.