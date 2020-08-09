РИАМО - 9 авг. На территории Подмосковья и Москвы ночь на воскресенье оказалась теплой, как в середине лета, сообщается на сайте «Метеоновости».

«На ВДНХ минимальная температура воздуха составила 15,5 градуса, в МГУ было 16,2 градуса, на Балчуге — 18,1 градуса. Даже в Бутове температура понизилась только до 13,7 градуса», — говорится в сообщении.

В Московской области холоднее было в Черустях — 9,8 градуса и в Клину — 11,5 градусов.

Данная ночная температура в регионе больше соответствует июлю. Но даже такие теплые ночи не спасут урожай помидоров, которые находятся в открытом грунте. Похолодание ночью 24 и 25 июля, когда температура опускалась ниже плюс 10 градусов, привела к развитию фитофторы, которая уничтожает урожай.