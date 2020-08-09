РИАМО - 9 авг. Одними из самых маленьких обитателей водоемов на территориях московских парков являются жуки-водолюбы, в их семейство входит свыше 3 тысяч видов, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

За насекомыми наблюдают представители «Мосприроды».

«Водолюбы — ночные насекомые. Для еды они выбирают водоросли, подгнившие части растений и останки мертвых рыб. Это основное их отличие от сородичей-плавунцов, которые охотятся за мальками, головастиками и тритонами», — отмечается в сообщении.

Самые крупные из водолюбов достигают длины пять сантиметров, они черного цвета. Питаются жуки водорослями и останками мертвых рыб, но личинки этих жуков также могут нападать на мелких беспозвоночных, мальков и головастиков.

Живут большие водолюбы в водоемах с проточной и стоячей водой. Из-за своего размера они плохо плавают и передвигаются по водоему, беспорядочно двигая лапками.

При дыхании водолюбы соприкасаются с поверхностью воды передним концом тела. Примечательно, что этот вид жуков хорошо летает, преимущественно в лунные ночи.