РИАМО - 9 авг. Фотовыставки, посвященные многодетным семьям столицы, открыли на трех бульварах города — Тверском, Гоголевском и Чистопрудном, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Выставки будут проходить до 3 сентября. Все снимки сделаны участниками конкурса «От трех до бесконечности». Среди них есть как профессиональные фотографы, так и любители.

«За пять лет число многодетных в столице выросло более чем на 60 тысяч семей. Сейчас их более 150 тысяч», — отметила руководитель «Объединения многодетных семей города Москвы» Наталья Карпович.

Кроме того, по ее словам, в городе есть еще тысячи семей, у которых родились четвертый, пятый и последующие дети.

В проекте принимает участие самая большая семья мегаполиса — у семейства Черняковых 15 детей, хотя на фотографиях запечатлены только папа и пять дочерей.

В Москве для многодетных семей предоставляются многочисленные льготы, включая бесплатный проезд на общественном транспорте, компенсационные выплаты и так далее.