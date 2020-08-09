РИАМО - 9 авг. В 1,5 километрах от деревни Скирманово Рузского городского округа нашли боеприпас времен Великой Отечественной войны, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

«В 19:16 8 августа от оперативного дежурного ЕДДС Рузского городского округа в ОДС ЦУКС ГУ МЧС России по Московской области поступило сообщение об обнаружении боеприпаса», - говорится в сообщении.

Угрозы жизни и жизнедеятельности населения нет. На месте обнаружения боеприпаса выставлена охрана силами ОМВД города Руза.

Изъятие и уничтожение боеприпаса запланировано силами взрывотехнического отряда ПСО-22 ГКУ МО «Мособлпожспас» на 10 августа.