РИАМО - 9 авг. Один человек пострадал в результате столкновении «Газели» и грузового автомобиля на МКАД в районе Щелковского шоссе, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«На 103-м километре МКАД произошло ДТП с грузовиком и «Газелью». Пострадал водитель «Газели», он доставлен в больницу с переломами», — говорится в сообщении.

В настоящий момент движение транспорта затруднено по внешней стороне, длина пробки составляет 1,7 километра. Движение транспорта осуществляется по трем полосам из пяти.

На месте аварии работают оперативные службы города. Обстоятельства ДТП выясняются.