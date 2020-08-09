РИАМО - 9 авг. Недельное количество новых заболевших коронавирусом в Москве уже шесть недель подряд ниже, чем в конце июня, а общее число инфицированных за месяц на 29,9% меньше, чем месяц назад, сообщает городской оперштаб.

Число новых заболевших коронавирусной инфекцией в мегаполисе остается на низком уровне. В городе выявлено 689 случаев инфицирования за сутки.

«Среди новых выявленных случаев: 51,0% — от 18 до 45 лет, 25,0% — от 46 до 65 лет, 10,9% — от 66 до 79 лет, 5,6% — старше 80 лет, 7,5% — дети», — говорится в соообщении.

Все заболевшие и те, кто с ними близко контактировал, на сегодняшний день находятся под наблюдением медиков.

За весь период пандемии в столице выявлено 247 534 случая инфицирования коронавирусом.

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9 АВГУСТА

- Число выявленных новых случаев Covid‑19 в столице снизилось почти на 30%. За весь период пандемии в столице выявлено 247 534 случая инфицирования коронавирусом.

- За сутки в России выявлено 5 189 заболевших новой коронавирусной инфекцией. В Москве - 689 новый случай. В Подмосковье - 149.

- Еще 803 человека вылечились от коронавирусной инфекции в столице. Всего с начала пандемии в городе уже выздоровели свыше 189,6 тысячи человек.

- 12 пациентов с Covid‑19 умерли в Москве за сутки. Количество новых случаев Covid-19 с начала августа в мегаполисе уменьшилось на 66,3% по сравнению с первой неделей июня.