РИАМО - 9 авг. Российский боец Алексей Олейник проиграл американцу-тяжеловесу Деррику Льюису в главном бою на турнире UFC Fight Night 174 в Лас-Вегасе, сообщает Газета.ru.

«В начале второго раунда 35-летний американец досрочно завершил схватку: бой закончился победой представителя США техническим нокаутом», — говорится в сообщении.

Льюис провел «убойную» комбинацию — левый удар коленом в прыжке, правый кросс и мощное добивание.

Теперь в активе Льюиса 25 побед в 31 бое. У Олейника 59 побед, 15 поражений и одна ничья.