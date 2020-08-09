РИАМО - 9 авг. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил работников строительной отрасли с профессиональным праздником и пожелал им интересных вызовов и легкого воплощения идей.

«Сегодня свой праздник отмечают строители. Это люди, благодаря которым Подмосковье становится комфортнее и привлекательнее: появляются новые дороги, больницы и поликлиники, школы и детские сады. А еще жилые дома, для нас это важно — численность Подмосковья растет каждый год, и мы строим больше всех в стране», — написал Воробьев на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

По его словам, несмотря на пандемию коронавируса, строительная отрасль находится на подъеме: в этом помогает программа льготной ипотеки в регионе, а также запуск эскроу-счетов.

Он добавил, что в Подмосковье рассчитывают сдать все строительные объекты вовремя, чтобы люди как можно скорее получили ключи от квартир.

«Уверен, что наши строители справятся со всеми проектами. Желаю вам новых интересных вызовов, качественного и легкого воплощения идей, а главное — крепкого здоровья!» — заключил губернатор.

День строителя в России отмечают во второе воскресенье августа. В этом году праздник выпал на 9 августа.