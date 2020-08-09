РИАМО - 9 авг. Более 230 команд приняли участие в финале соревнований по стритболу «Кубок Берлина» и региональном этапе Всероссийского турнира по уличному баскетболу «Оранжевый мяч», говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

В данных мероприятиях приняли участие спортсмены из 31 муниципального образования региона.

«Участники ежегодного турнира на Кубок Давида Яковлевича Берлина выявляли сильнейших среди мужских и женских команд в трех возрастных группах. Принять участие в региональном этапе всероссийских массовых соревнований по уличному баскетболу «Оранжевый мяч» смогли юноши и девушки до 16 лет, 17-18 лет, а также мужчины и женщины от 19 лет и старше», — говорится в сообщении.

В категориях «Женщины 1985-1986 год и старше» и «Женщины 1986-1990 год» сильнейшей стала команда «Спартак» из Ногинска. Среди девушек 2008 года и младше победила команда из Мытищ. В категории «семейная» сильнее всех оказалась семья из Можайска.

В категории «Юноши 2008 года и младше» победила команда из Ногинска, в категориях «Мужчины 1985-1986 годы» и «Мужчины 1986-1990 годы» — команда «Метеор» из Жуковского.

«Мы традиционно проводим турнир Давида Яковлевича Берлина. В этом году он впервые проходит в рамках Дня физкультурника. В связи с ограничениями соревнования не такие масштабные, как в прошлые годы», — отметил министр физической культуры и спорта региона Роман Терюшков.

Он подчеркнул, что стритбол популярен в Подмосковье и с каждым годом региональных команд становится больше. В финале турнира участвовала 231 команда.

«Поздравляю с Днем физкультурника и участием в турнире. Эти соревнования проводится уже почти 20 лет. Все это время участники радуют нас своей красивой игрой. Московская область стала первой, кто популяризировал стритбол в нашей стране. Этот спорт теперь включен и в основные Олимпийские игры, и в юношеские. Желаю всем успехов, побед и хорошей учебы в новом учебном году!» — сказал Берлин.