РИАМО - 9 авг. В столице скончалась театральный продюсер Галина Боголюбова, она трудилась заведующей литературной частью Московского драматического театра имени Ермоловой, сообщает Газета.ru.

Боголюбовой было 76 лет.

«С глубоким прискорбием сообщаем, что сегодня от нас ушла Галина Борисовна Боголюбова, наша уникальная коллега и большой друг, преданный театру до последнего дня», — говорится в сообщении театра.

Причина смерти театрального продюсера не уточняется.

Боголюбова родилась в 1944 году. Она закончила филологический факультет МГУ. Трудилась в театре имени Станиславского, а также в театре «Ромэн». В театре имени М.Н. Ермоловой продюсер работала с 1986 года.