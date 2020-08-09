РИАМО - 9 авг. Анонимное сообщение о минировании аэропорта Домодедово и всех самолетов на его территории поступило на электронную почту аэропорта, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

«В 23:30 8 августа от сменного директора аэропорта Домодедово в ОДС ЦУКС ГУ МЧС России по Московской области поступила информация об анонимном сообщении (письмо на электронную почту) по обратной связи в службу охраны о минировании здания аэропорта и самолетов, находящихся на стоянке», — говорится в сообщении.

Эвакуация людей не проводилась. Служба безопасности аэропорта переведена в усиленный режим работы «Аноним».

Проводился обход зданий аэропорта и самолетов на предмет обнаружения подозрительных предметов и взрывчатых веществ.