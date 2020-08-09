РИАМО - 9 авг. В городском округе Чехов в деревне Бершово во время пожара в частном доме погиб человек, еще шесть пострадали, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

«В 03:43 9 августа от очевидца на пульт диспетчера ЦППС Чеховского МПСГ поступило сообщение о пожаре в частном доме. <...> В результате пожара пострадало шесть человек, из них трое детей», - говорится в сообщении.

На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось открытое горение дома по всей площади в 63 квадратных метра.

В 04:19 пожар удалось локализовать. В 05:15 ликвидировать открытое горение, а в 05:55 было обнаружено тело погибшего.