РИАМО - 9 авг. В столице за прошедшие сутки выявили 689 случаев заражения коронавирусной инфекцией, за весь период эпидемии выявлено 247 534 случая инфицирования, сообщает оперштаб Москвы.
За сутки 803 пациента в столице завершили курс лечения от Covid-19, общее число выздоровевших составило 189 657.
Также за минувшие сутки скончались 12 пациентов с диагностированным коронавирусом, за весь период пандемии зафиксировано 4572 летальных исхода.
В России за сутки зафиксировали 5189 случаев заражения Covid-19. Из этого числа у 26,6% пациентов нет клинических проявлений заболевания. Число вылеченных составило 3215 человек, скончались 77 человек.
Общее число выявленных случаев в стране достигло 887 536. За период пандемии умер 14 931 пациент, вылечились 693 422 человека.
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9 АВГУСТА
- Число выявленных новых случаев Covid‑19 в столице снизилось почти на 30%. За весь период пандемии в столице выявлено 247 534 случая инфицирования коронавирусом.
- За сутки в России выявлено 5 189 заболевших новой коронавирусной инфекцией. В Москве - 689 новый случай. В Подмосковье - 149.
- Еще 803 человека вылечились от коронавирусной инфекции в столице. Всего с начала пандемии в городе уже выздоровели свыше 189,6 тысячи человек.
- 12 пациентов с Covid‑19 умерли в Москве за сутки. Количество новых случаев Covid-19 с начала августа в мегаполисе уменьшилось на 66,3% по сравнению с первой неделей июня.
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