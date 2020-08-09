РИАМО - 9 авг. В столице за прошедшие сутки выявили 689 случаев заражения коронавирусной инфекцией, за весь период эпидемии выявлено 247 534 случая инфицирования, сообщает оперштаб Москвы.

За сутки 803 пациента в столице завершили курс лечения от Covid-19, общее число выздоровевших составило 189 657.

Также за минувшие сутки скончались 12 пациентов с диагностированным коронавирусом, за весь период пандемии зафиксировано 4572 летальных исхода.

В России за сутки зафиксировали 5189 случаев заражения Covid-19. Из этого числа у 26,6% пациентов нет клинических проявлений заболевания. Число вылеченных составило 3215 человек, скончались 77 человек.

Общее число выявленных случаев в стране достигло 887 536. За период пандемии умер 14 931 пациент, вылечились 693 422 человека.

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Текстовая трансляция

9 АВГУСТА

- Число выявленных новых случаев Covid‑19 в столице снизилось почти на 30%. За весь период пандемии в столице выявлено 247 534 случая инфицирования коронавирусом.

- За сутки в России выявлено 5 189 заболевших новой коронавирусной инфекцией. В Москве - 689 новый случай. В Подмосковье - 149.

- Еще 803 человека вылечились от коронавирусной инфекции в столице. Всего с начала пандемии в городе уже выздоровели свыше 189,6 тысячи человек.

- 12 пациентов с Covid‑19 умерли в Москве за сутки. Количество новых случаев Covid-19 с начала августа в мегаполисе уменьшилось на 66,3% по сравнению с первой неделей июня.