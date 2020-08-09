РИАМО - 9 авг. Пешеход погиб в результате наезда автомобиля на Кавказском бульваре в столице, возбуждено уголовное дело, сообщил РИАМО представитель пресс-службы Главного управления МВД РФ по Москве.

Он уточнил, что дорожная авария произошла по адресу: Кавказский бульвар, дом №36, корпус 2.

«Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что 8 августа в 01:09 безработный мужчина 1984 года рождения за рулем автомобиля Honda Civic совершил наезд на переходившего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу мужчину 1991 года рождения», — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что по данному факту было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Пьяный водитель насмерть сбил москвичку на пешеходном переходе>>