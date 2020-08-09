РИАМО - 9 авг. На территории города Старая Купавна Богородского городского округа обнаружили боеприпас времен Великой Отечественной войны, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

«В 15:16 8 августа от оперативного дежурного ЕДДС Богородского городского округа в ОДС ЦУКС ГУ МЧС России по Московской области поступило сообщение об обнаружении боеприпаса времен Великой Отечественной войны», - говорится в сообщении.

Угрозы жизни и жизнедеятельности населения нет. Изъятие и уничтожение боеприпаса запланировано силами Ногинского СЦ на воскресенье.

На месте находки была выставлена охрана.