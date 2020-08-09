РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 9 авг. В парке Талалихина в Подольске в воскресенье отменили традиционный урок английского языка, сообщается в группе «Парк культуры и отдыха имени В.Талалихина| Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«В воскресенье, 9 августа, к сожалению, языковая школа не сможет провести уроки английского языка в парке Талалихина», - говорится в сообщении.

Горожанам, желающим посетить данные занятия, необходимо следить за новостями.

Бесплатные занятия по английскому языку начались в парке в июле. Они проходят на поляне у центрального входа. Отдельные занятия проходят для детей 7-10 лет, отдельные - для взрослых от 16 лет.