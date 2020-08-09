РИАМО - 9 авг. Возведение Южной рокады в Москве завершено на две трети, данная трасса поможет разгрузить центр мегаполиса, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Северо-Западная хорда построена, Северо-Восточная построена на две трети, проектируется Юго-Восточная хорда. Южная рокада тоже построена на две трети», - сказал Собянин в эфире телеканала «Россия 1».

По его словам, Северо-Восточная и Западная хорды, а также Южная рокада - это хорды, которые разгружают центр города, потому что проходят от одного конца столицы до другого, не пересекая центр.

Длина Южной рокады составит порядка 40 километров. Трасса пройдет от развязки Рублевского шоссе с МКАД до улицы Верхние Поля в Капотне. данная дорога соединит крупные автомобильные магистрали мегаполиса.