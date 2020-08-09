РИАМО - 9 авг. Автовладельцев в России в скоро ожидает ряд серьезных изменений, которые коснутся правил расчета ОСАГО, пишут «Известия».

«С конца августа начнут действовать новые правила расчета стоимости ОСАГО. Границы тарифного коридора расширятся на 30%. Водители смогут получить индивидуальный тариф», - говорится в сообщении.

При расчете индивидуального тарифа будут учитывать наличие грубых нарушений водителями правил дорожного движения, тип и возраст машины, семейное положение автовладельца и наличие детей.

Также машина должна будет пройти техосмотр. С 1 октября для получения полиса ОСАГО автовладельцам необходимо будет предоставить диагностическую карту.

Еще для оформления ОСАГО нужно будет предъявить снимок въезда и выезда машины на пункте техобслуживания. Кроме того, специалисты начнут сверять координаты автомобиля с координатами станций техобслуживания.