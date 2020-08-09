РИАМО - 9 авг. В Бронницах в Каширском переулке в результате дорожной аварии с участием такси пострадали два человека, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

«В 08:45 8 августа от оперативного дежурного ЕДДС городского округа Бронницы в ОДС ЦУКС МЧС России по Московской области поступило сообщение о ДТП с участием маршрутного такси», - говорится в сообщении.

На месте происшествия не было возгорания и разлива топлива. В ликвидации последствий аварии принимали участие семь единиц техники и 21 человек.