РИАМО - 9 авг. Реновация в столице очень важна, так как в условиях предаварийного жилья в городе проживает 1 миллион человек, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Реновация, конечно, важна, потому что миллион людей живут сегодня в условиях предаварийного жилья. Конечно, очень важно, иначе мы получим совершенно некомфортную среду в Москве», - сказал Собянин в эфире телеканала «Россия 1».

Он отметил, что жилье в городе должно быть комфортным. Для этого в мегаполисе строят сотни социальных объектов, а также новые парки и скверы.

Всего в программу реновации жилфонда входят 5174 дома. Она позволит улучшить жилищные условия 1 миллиону горожан.