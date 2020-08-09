РИАМО - 9 авг. Московские врачи вылечили от коронавируса еще 803 пациентов, всего с начала пандемии в городе уже выздоровели свыше 189,6 тысячи человек, сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 803 пациента. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 189 657», - сказала Ракова.

Столичные медики проводят специальные исследования, которые подтверждают отсутствие в организме человека Covid-19. Все пациенты, которые выписываются из городских медучреждений, но должны оставаться под наблюдением врачей, получают соответствующие рекомендации.

Жители столицы, которые уже переболели коронавирусной инфекцией, могут стать донорами плазмы и социальными волонтерами. Для этого следует позвонить на горячую линию: 8 (495) 870-45-16. Операторы принимают звонки ежедневно с 09:00 до 19:00.

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Текстовая трансляция

9 АВГУСТА

- Число выявленных новых случаев Covid‑19 в столице снизилось почти на 30%. За весь период пандемии в столице выявлено 247 534 случая инфицирования коронавирусом.

- За сутки в России выявлено 5 189 заболевших новой коронавирусной инфекцией. В Москве - 689 новый случай. В Подмосковье - 149.

- Еще 803 человека вылечились от коронавирусной инфекции в столице. Всего с начала пандемии в городе уже выздоровели свыше 189,6 тысячи человек.

- 12 пациентов с Covid‑19 умерли в Москве за сутки. Количество новых случаев Covid-19 с начала августа в мегаполисе уменьшилось на 66,3% по сравнению с первой неделей июня.