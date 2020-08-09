РИАМО - 9 авг. За минувшие сутки в столице скончались 12 человек, у которых ранее диагностировали пневмонию и коронавирусную инфекцию, сообщает московский оперштаб.

«Если вы чувствуете любые симптомы ОРВИ, оставайтесь дома и не занимайтесь самолечением», - говорится в сообщении.

Москвичей просят не рисковать своей жизнью и здоровьем, а также жизнью и здоровьем близких людей и окружающих. Заболевшим рекомендуют вызвать врача на дом.

Количество новых случаев Covid-19 с начала августа в мегаполисе уменьшилось на 66,3% по сравнению с первой неделей июня. Кроме того, в столице средняя скорость роста новых случаев инфицирования с момента снятия ограничений является отрицательной.

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9 АВГУСТА

- Число выявленных новых случаев Covid‑19 в столице снизилось почти на 30%. За весь период пандемии в столице выявлено 247 534 случая инфицирования коронавирусом.

- За сутки в России выявлено 5 189 заболевших новой коронавирусной инфекцией. В Москве - 689 новый случай. В Подмосковье - 149.

- Еще 803 человека вылечились от коронавирусной инфекции в столице. Всего с начала пандемии в городе уже выздоровели свыше 189,6 тысячи человек.

- 12 пациентов с Covid‑19 умерли в Москве за сутки. Количество новых случаев Covid-19 с начала августа в мегаполисе уменьшилось на 66,3% по сравнению с первой неделей июня.