РИАМО - 9 авг. В Москве и Подмосковье в воскресенье местами пройдут небольшие дожди, температура будет около плюс 25 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

«В воскресный день погода в Москве и в Подмосковье останется теплой. По восточной периферии антициклона будут перемещаться малоактивные атмосферные фронты», - говорится в сообщении.

При переменной облачности температура воздуха в Москве будет колебаться от плюс 23 до плюс 25 градусов, а в Московской области - от плюс 20 до плюс 25 градусов.

Северный ветер будет развивать скорость от 5 до 10 метров в секунду. Атмосферное давление понизится и составит 749 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха будет около 50%.