РИАМО - 8 авг. В России уже более 9,5 тысяч военных вылечились после коронавирусной инфекции, сообщает Газета.ru.

«За минувшие сутки от Covid-19 вылечился 71 российский военный. <…> Общее число переболевших составляет 9515 человек», - говорится в сообщении.

На сегодняшний день коронавирус выявлен у 975 военнослужащих в органах военного управления, объединениях, соединениях, воинских частях.

Среди военнослужащих, курсантов, а также слушателей в высших военных учебных заведениях заболели 119 человек.

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8 АВГУСТА

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье.

- В столице с июня число выявляемых за сутки случаев Covid‑19 снизилось на 66%. Средняя скорость роста новых случаев инфицирования с момента снятия ограничений (23 июня) в городе остается отрицательной.

- Еще 191 человека вылечили от коронавируса в Подмосковье. Всего с начала пандемии в регионе выздоровели около 48,2 тысячи человек.

- За сутки в России выявлено 5 212 заболевших новой коронавирусной инфекцией. В Москве - 691 новый случай. В Подмосковье - 161.

- Еще 1278 человек выздоровели после Covid‑19 в Москве. Всего в городе выздоровели около 189 тысяч человек.

- 14 пациентов с Covid‑19 умерли в Москве за сутки. За все время пандемии коронавирусной инфекции в мегаполисе умерли 4560 пациентов.