РИАМО - 8 авг. Ансамбль песни и пляски Ракетных войск стратегического назначения «Красная звезда» выступил для жителей Власихи, концерт сыграли на новой набережной, сообщается на сайте министерства обороны РФ.

«Выступление проходило на недавно построенной набережной, которая уже стала одним из любимых мест прогулок и отдыха жителей ракетной столицы», - говорится в сообщении.

Для жителей Власихи подготовили более чем часовую концертную программу. Солисты ансамбля исполнили самые известные композиции из своего репертуара и песни военных лет.

В состав ансамбля РВСН входит порядка 50 певцов, танцоров и музыкантов, многие из которых имеют почетные звания заслуженных артистов России.

Колоритные национальные костюмы, великолепные аранжировки известных мелодий, высокий профессионализм, фирменный стиль ансамбля и яркие выступления солистов – все это уже давно по достоинству оценили зрители.