РИАМО - 8 авг. В рамках развития нового объединенного турмаршрута Коломна - Зарайск комитет по туризму Московской области подготовил насыщенную пятичасовую экскурсию для жителей и гостей, говорится в сообщении пресс-службы губернатора и правительства региона.

«Это замечательная идея - приводить такие экскурсии. Туристы смогут посмотреть сразу и Коломну, и Зарайск. Я очень рада тому, что увидела здесь. Нам великолепно представили Зарайский кремль, мы посетили самые интересные места. Здесь, и помимо экскурсий, есть где прогуляться», - сказала жительница Коломны Наталья Чибискова.

Она уточнила, что в Зарайске очень вкусный хлеб, а местная коврижка не уступит многим известным сладостям.

Зарайский кремль - самый маленький боевой кремль России, единственный полностью сохранившейся до наших дней. Здесь хранится главная святыня города - икона Николая Чудотворца.

Жители и гости Зарайска могут также прогуляться по историческому центру и пешеходной зоне, которые были благоустроены по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. Маршрут проходит через площадь Революции, улицу Красноармейская, Торговые ряды, Ильинскую, Троицкую церкви и завершается у водонапорной башни, построенной более 100 лет назад.

«Здесь на высоте 29 метров находится смотровая площадка - это самая высокая точка Зарайска. Отсюда открывается потрясающая панорама! Наряду с Зарайским кремлем, сейчас это излюбленное место для посещений в нашем городе», - сказала смотритель-экскурсовод водонапорной башни Юлия Трундаева.

В целях развития туристической привлекательности региона комитет по туризму Подмосковья планирует организовывать подобные поездки в специализированные кластеры в Московской области. Это создаст условия, при которых туристы смогли бы не только бывать в крупных известных городах с короткими экскурсиями, но и посещать соседние, не менее интересные, и даже оставаться в них на несколько дней.

Среди крупнейших кластеров - «Южный треугольник», включающий Коломну, Озеры и Зарайск, а также расположенный на севере «Троицкий путь» - Королев, Мураново, Хотьково, Абрамцево, Сергиев Посад. До конца года планируется построить несколько таких маршрутов выходного дня.

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