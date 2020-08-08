РИАМО - 8 авг. С 22:00 субботы на Останкинской телебашне в столице появится видеооткрытка с пожеланием спокойной ночи, сообщается в Twitter-аккаунте департамента градостроительной политики Москвы.
«С сегодняшнего дня ежедневно с 22:00 до 02:00 на фасаде самого высокого здания нашей страны будет проигрываться видеооткрытка с пожеланием «Спокойной ночи, Москва!», — говорится в сообщении.
Как уточняется на сайте телебашни, ее запустили в эксплуатацию 5 ноября 1967 года, хотя строительные работы продолжались еще около года — до 26 декабря 1968 года.
На телебашне работают экскурсионное бюро, ресторан, мультимедийный комплекс, фотостудия и так далее.
Останкинская телебашня будет желать «Спокойной ночи!» нашей столице.— Департамент градостроительной политики Москвы (@DgpMos) August 8, 2020
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С сегодняшнего дня, ежедневно с 22.00 до 02.00 часов на фасаде самого высокого здания нашей страны будет проигрываться видеооткрытка с пожеланием «Спокойной ночи, Москва!». pic.twitter.com/oRUUK89WAO
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