РИАМО - 8 авг. С 22:00 субботы на Останкинской телебашне в столице появится видеооткрытка с пожеланием спокойной ночи, сообщается в Twitter-аккаунте департамента градостроительной политики Москвы.

«С сегодняшнего дня ежедневно с 22:00 до 02:00 на фасаде самого высокого здания нашей страны будет проигрываться видеооткрытка с пожеланием «Спокойной ночи, Москва!», — говорится в сообщении.

Как уточняется на сайте телебашни, ее запустили в эксплуатацию 5 ноября 1967 года, хотя строительные работы продолжались еще около года — до 26 декабря 1968 года.

На телебашне работают экскурсионное бюро, ресторан, мультимедийный комплекс, фотостудия и так далее.