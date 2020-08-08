РИАМО - 8 авг. Местного жителя задержали в Орехово-Зуевском городском округе по подозрению в краже из дома, сообщается на сайте Главного управления МВД РФ по Московской области.

В дежурную часть МУ МВД России «Орехово-Зуевское» поступило заявление от 53-летней местной жительницы о том, что неизвестный в одном из домов по улице Ленина похитил личное имущество. Сумма ущерба составила 30 тысяч рублей.

«Сотрудниками полиции в результате оперативно-разыскных мероприятий <...> установлен и задержан 30-летний местный житель», — говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ (кража). Мужчине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.