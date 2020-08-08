РИАМО - 8 авг. Москвичка передала в дар Музею Победы уникальный фронтовой дневник, а всего с начала года в музей передали 203 уникальных предмета, говорится в сообщении пресс-службы музея.

«Среди новых поступлений — фотографии, документы, письма и так далее. Эти раритеты пожертвовали музею родственники героев Великой Отечественной», — говорится в сообщении.

Уникальный фронтовой дневник бойца Якова Маслюкова в музей принесла его дочь Анна. Записи этого документа начинаются с 21 июня 1941 года.

«На страницах дневника разворачиваются события первого месяца Великой Отечественной. Записи рассказывают о боевом пути 37-й Краснознаменной стрелковой дивизии», — уточняется в материале.

В дневнике описываются первые бои, а также потеря связи дивизией с 22 июня. Но даже в таких условиях майор делает записи практически каждый день. 120 бойцов и командиров смогли завершить этот путь — через леса, болота, прорываясь через кольцо вражеского окружения.

Дневник на протяжении долгих лет бережно хранился в семье Маслюковых. В год 75-летия Победы дочь Маслюкова передала в дар Музею Победы записную книжку отца, его фотографии времен войны, а также фотоаппарат и трофейный компас.

«Я хочу, чтобы эти реликвии увидели посетители музея и чтобы память о моем отце сохранилась на долгие годы», — отметила Маслюкова.