РИАМО - 8 авг. В столице сотрудники МЧС за шесть месяцев 2020 года провели более 111 тысяч профилактических мероприятий, что способствовало снижению числа пожаров, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по Москве.

Несмотря на пандемию коронавируса, внимание к объектам социальной сферы, а также к объектам с круглосуточным пребыванием граждан, не снижалось. Там в течение полугодия провели более 4,6 тысячи профилактических мероприятий.

«За первое полугодие проведено более 111 тысяч профилактических мероприятий, что превысило показатели прошлого года. Проведено более 3 тысяч обходов многодетных семей, свыше 4 тысяч — лиц, ведущих асоциальный образ жизни, порядка 3 тысяч обходов пожилых людей и пенсионеров», — сказал глава управления надзорной деятельности столичного главка МЧС Максим Комаров.

По его словам, сложилась положительная тенденция значительного снижения числа пожаров — на 30%, а число погибших и травмированных людей удалось снизить на 41% и 26% соответственно.