РИАМО - 8 авг. На ледовой арене имени Владимира Петрова в подмосковном Красногорске прошел матч команд Ночной хоккейной лиги, встречались «Штурм» (Красногорск) и «Индастриал» (Лобня), говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

Встреча хоккейных команд была приурочена к празднованию Дня физкультурника. Символическое вбрасывание шайбы совершил министр физической культуры и спорта региона Роман Терюшков.

«В Красногорске, где проходят празднования Дня физкультурника, есть хорошая ледовая арена имени Владимира Ивановича Петрова и сегодня на ней товарищеский матч провели две команды Ночной хоккейной лиги», — сказал министр.

Встреча любительских команд НХЛ завершилась со счетом 9:6 в пользу хозяев.

Региональный представитель Ночной хоккейной лиги в Подмосковье Дмитрий Винцукевич поблагодарил министерство физической культуры и спорта региона за приглашение поучаствовать в Дне физкультурника.

«Наша команда играет в Ночной хоккейной лиге уже шестой сезон. Первый был для нас особенно удачный. Мы заняли третье место в области и поехали на фестиваль НХЛ в Сочи. В Подмосковье стабильно сильный уровень любительских команд. Сегодня была хорошая игра, после трех месяцев затишья впервые вышли на лед, многие еще не вкатились», — отметил он.

Во вторую субботу августа в России отмечают День физкультурника. В этом году он выпал на 8 августа.