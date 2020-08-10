РИАМО (БАЛАШИХА) - 10 авг. Молодежный экологический лагерь труда и отдыха с дневным пребыванием «Чистый город» начнет работать в Балашихе и в микрорайоне Железнодорожный в понедельник, сообщается на странице администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

В прошлом году экологический лагерь «Чистый город» в Балашихе посетили 675 детей. За работу по уборке им заплатили по 8,8 тысячи рублей и выдали трудовые книжки.

«Лагерь будет работать с 10 августа сразу по двум адресам – в Балашихе и микрорайоне Железнодорожный. Там ждут подростков от 14 до 18 лет. Половину дня ребята будут заниматься уборкой общественных территорий города, а после обеда для них будут проводить лекции, мастер-классы, спортивные занятия», - говорится в сообщении.