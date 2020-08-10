РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 10 авг. Сотрудники министерства культуры Московской области проведут прием граждан на базе общественной приемной в Подольске в понедельник, сообщается на сайте администрации округа.

«В понедельник на базе общественной приемной исполнительных органов государственной власти Московской области и органов местного самоуправления городского округа Подольск состоится очередной прием граждан», - говорится в сообщении.

В соответствии с утвержденным руководителем администрации губернатора Московской области графиком, в этот день прием граждан проведут уполномоченные сотрудники министерства культуры Московской области.

Прием будет проводиться в режиме видеоконференцсвязи с 10:00 до 13:00 по адресу: улица Кирова, дом 4 (первый этаж, вход со стороны концертного зала). Узнать подробности можно по телефону: 8(496)755-57-00.