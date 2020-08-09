РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 9 авг. Жителей поселка Нахабино подмосковного Красногорска в воскресенье приглашают принять участие в утренней зарядке на стадионе, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

«В воскресенье в 09:00 МАУ «ФОК «Нахабино» приглашает всех желающих принять участие в утренней зарядке, посвященной празднованию Дня физкультурника», - говорится в сообщении.

Участников ждут веселые старты, розыгрыши лотереи, тренировка для взрослых, мастер-класс для детей по уличным танцам и хип-хопу от выпускника и преподавателя Международной танцевальной и театральной школы Kreativ Mission в Швеции Вадима Аксенюка, а также показательные выступления секции рукопашного боя под руководством Андрея Ефремова.

«Ждем вас на стадионе «Нахабино» по адресу: улица Карбышева, 1», - заключается в материале.