РИАМО - 8 авг. Пожарные потушили горящее здание в деревне Кузяево Раменского городского округа, пострадавших при пожаре нет, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

В субботу в 12:30 поступила информация о возгорании по адресу: Раменский городской округ, деревня Кузяево.

«В 13:27 — локализация на площади 1,5 тысячи квадратных метров. В 13:34 — ликвидация открытого горения. В 17:33 — ликвидация пожара», — говорится в сообщении.

В результате ЧП никто не пострадал. В тушении возгорания принимали участие 31 человек и восемь единиц техники.