РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 9 авг. Футбольная школа «Витязь» в подмосковном Подольске в воскресенье проведет отбор детей 2014 и 2015 годов рождения на обучение, сообщается на сайте администрации округа.

«В воскресенье с 11:00 на стадионе «Зенит» в Подольске (улица Ульяновых, 23) пройдет отбор в футбольную школу «Витязь» ребят 2014 и 2015 годов рождения. Самые юные любители футбола начнут познавать игру с общеразвивающих упражнений с мячом под руководством опытных тренеров», - говорится в сообщении.

Занятия в школе «Витязь» помогут укрепить здоровье и иммунитет, найти новых друзей и откроют перспективу стать профессиональным футболистом.

Также футбольная школа «Витязь» ведет круглогодичный набор детей 7-15 лет в подготовительные группы. Ребята будут тренироваться и принимать участие в городских соревнованиях, а лучшие смогут принять участие в первенстве Московской области в основном составе по своему возрасту.

Узнать подробности можно по телефону: 8(925)003-68-00.